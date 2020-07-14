Вчені розповіли про користь сидячої роботи: усі подробиці

Люди, які все життя працювали на сидячій роботі, в літньому віці рідше стикаються з розвитком когнітивних порушень, ніж ті, хто займався фізичною працею.

До такого висновку прийшли вчені з Кембріджського університету. Вони проаналізували спосіб життя 8,5 тисячі осіб, вік яких коливається від 40 до 79 років. Про це повідомляє Американська асоціація сприяння розвитку науки EurekAlert.

У всіх цих людей була абсолютна різна освіта, а також широке коло спілкування. Учасники експерименту розповідали про своє здоров'я, спосіб життя і захоплення.

Вченим вдалося вивчити їх фізичну активність на роботі і після неї. Даний експеримент тривав цілих 12 років. Після цього людям зробили ряд тестів, які допомогли визначити, як змінилися їх когнітивні здібності.

Йдеться про стан пам'яті, уважність, швидкість читання та обробку інформації.

Які результати?

Цікаво, але люди, які весь час протягом дослідження працювали в офісі, показали кращі результати тестів – їх було 10%. При цьому ті, хто займався тільки фізичною працею, погіршили свої показники майже в три рази.

Однак вчені говорять про те, що всупереч даному дослідженню, фізичні навантаження для здоров'я необхідні. Сидячий спосіб життя збереже ваші когнітивні здібності в старості, але до неї ще треба дожити. А фізичні навантаження допоможуть покращити якість і тривалість життя.

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