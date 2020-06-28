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Ученые назвали продукты, ускоряющие старение

STYLERЖизнь    28.06.2020 - 12:15
Ученые назвали продукты, ускоряющие старение
Полезные продукты (фото: canva.com)

Специалисты определили негативное влияние продуктов на регенерацию клеток

Ученые определили, что фастфуд, копчености, полуфабрикаты, слишком соленая еда вредны не только для фигуры и желудка, но и для молодости организма. По словам ученых, эти продукты сказываются на целостности ДНК-клеток. Прием пищи глубокой переработки приводит к укорачиванию теломеров, что замедляет способности к регенерации клеток.

Как выяснили исследователи из испанского Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания университета Наварры, прежде всего это полуфабрикаты, колбасы и фастфуд ускоряют старение, пишет Newsru.md.

Ученые не советуют употреблять более трех порций в день пищи, в которой присутствует более пяти ингредиентов, таких как химические консерванты, подсластители, усилители вкуса и цвета. Они рекомендуют полностью отказаться или сильно ограничить употребление полуфабрикатов, колбас, фастфуда, сладкой газировки и наборов специй.

Эксперты считают, что дополнительным преимуществом отказа от вышеуказанных продуктов является то, что можно повысить продуктивность, концентрацию и снизить лишний вес.

"Если печени приходится часто работать над переработкой алкоголя, никотина, лекарств, жирной пищи, это становится заметно по вашей постоянной усталости и плохой концентрации. Также при этом упрямо держатся лишние килограммы, особенно на животе", — цитирует их журнал Freundin.

Также специалисты назвали продукты, которые положительно влияют на работу печени – авокадо, огурцы, зеленый чай, оливковое масло, помидоры, куркума.

Напомним, что ранее был назван самый полезный овощ.

Также LITE писало, какие продукты помогут избавиться от апатии и плохого настроения.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины продукты
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