ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ученые рассказали о пользе сидячей работы: все подробности

Вторник 14 июля 2020 07:58
Ученые рассказали о пользе сидячей работы: все подробности
Сидячая работа может быть также полезна для здоровья (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У сидячей работы также есть польза

Люди, которые всю жизнь работали на сидячей работе, в пожилом возрасте сталкиваются реже с развитием когнитивных нарушений, чем те, кто занимался физическим трудом.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Они проанализировали образ жизни 8,5 тысячи человек, возраст которых колеблется от 40 до 79 лет. Об этом сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки EurekAlert.

У всех этих людей было абсолютно разное образование, а также широкий круг общения. Участники эксперимента рассказывали о своем здоровье, образе жизни и увлечениям.

Ученым удалось изучить их физическую активность на работе и после нее. Данный эксперимент длился целых 12 лет. После этого людям сделали ряд тестов, которые помогли определить, как изменились их когнитивные способности.

Речь идет о состоянии памяти, внимательности, скорости чтения и обработке информации.

Какие результаты?

Интересно, но люди, которые все время на протяжении исследования работали в офисе, показали лучшие результаты тестов – их было 10%. При этом те, кто занимался только физическим трудом, ухудшили свои показатели почти в три раза.

Тем не менее ученые говорят о том, что несмотря на данное исследование, физические нагрузки для здоровья необходимы. Сидячий образ жизни сохранит ваши когнитивные способности в старости, но до нее еще необходимо дожить. А физические нагрузки помогут улучшить качество и протяженность жизни.

Напомним, ученые показали, что будет с человеком при постоянной удаленной работе.

Ранее ученые назвали продукты, ускоряющие старение.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровьеработа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь