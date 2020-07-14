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Вчені розповіли про користь сидячої роботи: усі подробиці

Вівторок 14 липня 2020 07:58
Вчені розповіли про користь сидячої роботи: усі подробиці
Сидяча робота може бути також корисна для здоров'я (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У сидячої роботи також є користь

Люди, які все життя працювали на сидячій роботі, в літньому віці рідше стикаються з розвитком когнітивних порушень, ніж ті, хто займався фізичною працею.

До такого висновку прийшли вчені з Кембріджського університету. Вони проаналізували спосіб життя 8,5 тисячі осіб, вік яких коливається від 40 до 79 років. Про це повідомляє Американська асоціація сприяння розвитку науки EurekAlert.

У всіх цих людей була абсолютна різна освіта, а також широке коло спілкування. Учасники експерименту розповідали про своє здоров'я, спосіб життя і захоплення.

Вченим вдалося вивчити їх фізичну активність на роботі і після неї. Даний експеримент тривав цілих 12 років. Після цього людям зробили ряд тестів, які допомогли визначити, як змінилися їх когнітивні здібності.

Йдеться про стан пам'яті, уважність, швидкість читання та обробку інформації.

Які результати?

Цікаво, але люди, які весь час протягом дослідження працювали в офісі, показали кращі результати тестів – їх було 10%. При цьому ті, хто займався тільки фізичною працею, погіршили свої показники майже в три рази.

Однак вчені говорять про те, що всупереч даному дослідженню, фізичні навантаження для здоров'я необхідні. Сидячий спосіб життя збереже ваші когнітивні здібності в старості, але до неї ще треба дожити. А фізичні навантаження допоможуть покращити якість і тривалість життя.

Нагадаємо, вчені показали, що буде з людиною при постійній віддаленій роботі.

Раніше учені назвали продукти, що прискорюють старіння.

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