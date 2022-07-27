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Ученые рассказали, что лак для ногтей опасен для беременных

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Среда 27 июля 2022 17:18
Ученые рассказали, что лак для ногтей опасен для беременных Что влияет на преждевременные роды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование и выяснили, что женщины, которые во время беременности подверглись воздействию фталатов (вещества, содержащиеся в лаках для ногтей), имеют повышенный риск преждевременных родов.

Об этом пишет JAMA.

Фталаты - это химикаты, которые используются в растворителях, продуктах личной гигиены. Их добавляют в косметику и лак для ногтей.

Ученые проанализировали данные 6045 беременных женщин в США и обнаружили, что женщины с более высокой концентрацией нескольких метаболитов фталата в моче с большей вероятностью рожают детей раньше срока.

Как уберечься беременным

Ученых рассказали, если бы женщины могли уменьшить влияние фталатов, это позволило бы достичь значительного прогресса в снижении неприемлемо высоких показателей преждевременных родов.

Поэтому специалисты советуют как можно чаще есть свежую домашнюю пищу, избегать обработанных пищевых продуктов, которые поставляются в пластику. Стоит выбирать продукты без ароматов или продукты с пометкой "без фталатов".

Также преждевременные роды могут спровоцировать чрезмерные физические нагрузки беременной женщины и стрессовые факторы. Важное значение имеют полноценное питание, здоровая физическая активность, здоровый образ жизни.

Беременным нужно убрать из своего рациона сырое и полусырое мясо, печень, суши, сырые яйца, мягкие сыры, а также непастеризованное молоко и соки.

К тому же от алкоголя также надо отказаться. Он вреден в любом количестве на всех сроках беременности, особенно ранних. Весь алкоголь, который потребляет беременная, достается и малышу. А его печень и почки еще не способны выводить алкоголь из организма. Поэтому бокал вина для ребенка можно приравнять по последствиям к сильному похмелью у взрослых.

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