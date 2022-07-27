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Вчені розповіли, що лак для нігтів небезпечний для вагітних

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Середа 27 липня 2022 17:18
Вчені розповіли, що лак для нігтів небезпечний для вагітних Що впливає на передчасні пологи (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та вияснили, що жінки, які під час вагітності зазнали впливу фталатів (речовини, які містяться в лаках для нігтів), мають підвищений ризик передчасних пологів.

Про це пише JAMA.

Фталати - це хімікати, які використовуються в розчинниках, продуктах особистої гігієни. Їх додають у косметику та лак для нігтів.

Вчені проаналізували дані 6045 вагітних жінок у США та виявили, що жінки з вищою концентрацією кількох метаболітів фталату в сечі з більшою ймовірністю народжують дітей раніше терміну.

Як вберегтися вагітним

Науковців розповіли, якби жінки могли зменшити вплив фталатів, це дозволило б досягти значного прогресу в зниженні неприйнятно високих показників передчасних пологів.

Тому фахівці радять якнайчастіше їсти свіжу домашню їжу, уникати оброблених харчових продуктів, які постачаються в пластику. Варто вибирати продукти без ароматів або продукти з позначкою "без фталатів".

Також передчасні пологи можуть спровокувати надмірні фізичні навантаження вагітної жінки та стресові фактори. Важливе значення мають повноцінне харчування, здорова фізична активність, здоровий спосіб життя.

Вагітним потрібно прибрати зі свого раціону сире й напівсире м’ясо, печінку, суші, сирі яйця, м’які сири, а також непастеризоване молоко та соки.

До того ж від алкоголю також треба відмовитися. Він шкідливий у будь-якій кількості на всіх термінах вагітності, особливо - ранніх. Увесь алкоголь, який споживає вагітна, дістається і малюку. А його печінка та нирки ще не здатні виводити алкоголь з організму. Тож келих вина для дитини можна прирівняти за наслідками до сильного похмілля в дорослих.

Раніше ми повідомляли, що взяти собою в пологовий будинок під час війни.

Також ми писали, що потрібно їсти вагітним, щоб дитина народилася розумною.

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