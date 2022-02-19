Ученые рассказали, кому противопоказаны ранние подъемы

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые люди могут разрушить свое здоровье, если будут постоянно начинать свой день рано утром.

Отмечается, что люди во всем мире делятся на три условные группы, в зависимости от хронотипа: жаворонки, совы и голуби, сообщает ukr.media .

По словам специалистов, к первой группе относятся те, кто наиболее продуктивен в первой половине дня и легко просыпается утром. А вот совами называют тех, кто полон сил в вечернее и ночное время, а в утренние часы чувствует себя разбитым.

Менее известной группой являются голуби. К ней относятся люди, которые проявляют наибольшую активность днем. Также, если родители были так называемыми совами, то шанс, что и ребенок будет придерживаться этого же режима, равен почти 50%.

Во время исследования выяснилось, что наиболее опасная ситуация сложилась именно для сов. Они вынуждены почти каждый день через силу вставать рано утром на работу или учебу. Однако, это наносит серьезный вред здоровью.

Чем можно вставать утром (freepik)

Кроме того, в утренние часы у людей с биологическим режимом сова, продолжается активная выработка мелатонина - гормона сна, именно поэтому эти люди крайне раздражительны в первой половине дня и чувствуют себя подавленными.

Со временем у них может развиться даже депрессия. К тому же часто у сов происходит гормональный сбой и их организм перестает воспринимать такие вещества как глюкоза и инсулин. Отмечается, что для больных сахарным диабетом это состояние может оказаться смертельно опасным.

Поэтому специалисты призывают людей быть внимательными к своему организму. Ученые совам рекомендуют попробовать установить график, который был бы максимально лучшим для вашего режима, и позволял просыпаться чуть позже.