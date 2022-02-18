Почему нужно спать на левом боку: ученые дали точный ответ

Ученые провели исследование, чтобы выяснили, какая поза для сна способствует возникновению ночного гастроэзофагеального рефлюкса. Эксперты пришли к выводу, что самая безопасная поза – на левом боку.

Что исследовали ученые

По словам врачей, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко распространена во всем мире, а в развивающихся странах с каждым годом больных становится все больше.

Среди основных симптомов - изжога, икота, рвота, ощущение кислоты во рту, отрыжка кислым и боль. Также серьезно ухудшают качество жизни.

Отмечается, что болезнь возникает из-за регулярного заброса (рефлюкса) кислотного содержимого желудка в пищевод и повреждения нижних отделов пищевода под воздействием соляной кислоты и ферментов.

Почему нужно спать на левом боку (freepik)

Ученые утверждают, что 80% пациентов с ГЭРБ испытывают такие симптомы именно ночью, и это негативно сказывается на качестве сна.

Сон на левом боку облегчает симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это все связано с меньшим воздействием кислоты на пищевод и более быстрым выведением ее из пищевода. В эксперименте принимали участие 57 пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом.

Ученые обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине время воздействия кислоты на левом боку было значительно меньше. К тому же время выведения кислоты из пищевода в положении на левом боку было гораздо меньшим по сравнению с положениями на спине и на правом боку.