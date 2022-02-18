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Почему нужно спать на левом боку: ученые дали точный ответ

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Пятница 18 февраля 2022 17:37
Почему нужно спать на левом боку: ученые дали точный ответ Почему нужно спать на левом боку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование, чтобы выяснили, какая поза для сна способствует возникновению ночного гастроэзофагеального рефлюкса. Эксперты пришли к выводу, что самая безопасная поза – на левом боку.

Об этом пишет LWW.

Что исследовали ученые

По словам врачей, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко распространена во всем мире, а в развивающихся странах с каждым годом больных становится все больше.

Среди основных симптомов - изжога, икота, рвота, ощущение кислоты во рту, отрыжка кислым и боль. Также серьезно ухудшают качество жизни.

Отмечается, что болезнь возникает из-за регулярного заброса (рефлюкса) кислотного содержимого желудка в пищевод и повреждения нижних отделов пищевода под воздействием соляной кислоты и ферментов.

Почему нужно спать на левом боку: ученые дали точный ответПочему нужно спать на левом боку (freepik)

Ученые утверждают, что 80% пациентов с ГЭРБ испытывают такие симптомы именно ночью, и это негативно сказывается на качестве сна.

Сон на левом боку облегчает симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это все связано с меньшим воздействием кислоты на пищевод и более быстрым выведением ее из пищевода. В эксперименте принимали участие 57 пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом.

Ученые обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине время воздействия кислоты на левом боку было значительно меньше. К тому же время выведения кислоты из пищевода в положении на левом боку было гораздо меньшим по сравнению с положениями на спине и на правом боку.

Ранее мы сообщали, что эксперты назвали 2 продукта, которые помогут уснуть за считанные минуты.

Также мы писали, что ученые рассказали, как сбросить лишние килограммы с помощью сна.

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