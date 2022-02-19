Вчені розповіли, кому протипоказані ранні підйоми

Вчені провели дослідження та з'ясували, що деякі люди можуть зруйнувати своє здоров'я, якщо будуть постійно починати свій день рано вранці.

Зазначається, що люди в усьому світі діляться на три умовні групи, залежно від хронотипу: жайворонки, сови й голуби, повідомляє ukr.media .

За словами фахівців, до першої групи належать ті, хто найбільш продуктивний в першій половині дня і легко прокидається вранці. А от совами називають тих, хто сповнений сил у вечірній і нічний час, а в ранкові години відчуває себе розбитим.

Менш відомою групою є голуби. До неї відносяться люди, які проявляють найбільшу активність вдень. Також, якщо батьки були так званими совами, то шанс, що і дитина буде дотримуватися цього ж режиму, дорівнює майже 50%.

Під час дослідження з'ясувалося, що найбільш небезпечна ситуація склалася саме для сов. Вони змушені майже кожен день через силу вставати рано вранці на роботу або навчання. Однак, це завдає серйозної шкоди здоров'ю.

Чим можна вставати зранку (freepik)

Окрім того, у ранкові години у людей з біологічним режимом сова, триває активне вироблення мелатоніну - гормону сну, саме тому ці люди вкрай дратівливі в першій половині дня і відчувають себе знесиленими.

З часом у них може розвинутися навіть депресія. До того ж часто у сов відбувається гормональний збій і їх організм перестає сприймати такі речовини як глюкоза й інсулін. Зазначається, що для хворих на цукровий діабет цей стан може виявитися смертельно небезпечним.

Тому фахівці закликають людей бути уважними до свого організму. Вчені совам рекомендують спробувати встановити графік, який був би максимально кращим для вашого режиму, і дозволяв прокидатися трохи пізніше.