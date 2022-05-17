Ученые рассказали, какие изменения образа жизни помогут снизить риск развития рака на 61%

Ученые провели исследование, которое показало, что витамина D необходим людям старше 70 лет. В частности, он поможет снизить риск развития рака на 61 процент.

Об этом сообщает Express .

Что показало исследование

В частности, сочетание витамина D, масел омега-3 и физических упражнений может помочь снизить риск развития рака у людей старше 70 лет.

Исследование показало, что сочетание трех факторов значительно влияет на общее состояние здоровья.

Витамин D может ингибировать рост раковых клеток. Кроме того, считается, что омега-3 потенциально подавляет мутацию нормальных клеток.

Также упражнения улучшают иммунный ответ и уменьшают воспаление. Физическая нагрузка не только укрепит иммунную систему, но и поможет снизить вес и улучшить сердечно-сосудистую систему.

Исследование провел доктор Хайке Бишофф-Феррари и команда в Цюрихском университете. Она сказала:

"Наша цель состояла в том, чтобы протестировать многообещающие комбинированные вмешательства для профилактики рака, используя потенциально небольшие дополнительные преимущества нескольких стратегий здравоохранения. Новые методы лечения рака направлены на блокировку нескольких путей развития рака путем комбинирования нескольких агентов. Мы перевели эту концепцию на профилактику рака".

Отметим, что полноценный сбалансированный рацион может снизить риск заболевания. Медики рекомендуют: