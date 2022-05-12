Врачи назвали симптомы рака кишечника, которые можно спутать с другими болезнями

Рак кишечника является третьим по распространенности в мире после рака молочной железы и рака легких. Особенностью этого вида онкологии является то, что пациенты могут обращаться поздно за помощью, стесняясь "неудобных" симптомов и обследований.

На какие пять симптомов стоит обратить внимание - читайте ниже в нашем материале Styler .

Диагностика заболевания на ранних стадиях затруднена, поскольку симптомы маскируются под другие заболевания и долгое время не вызывают подозрений у больного.

Медики, как пишет Daily Express, советуют обратить внимание на следующие тревожные признаки.

Кровотечение из "заднего прохода" и (или) кровь в кале. Такой симптом может означать как геморрой, так и развитие рака. Если у вас все-таки возникло кровотечение, вы должны сообщить об этом врачу, чтобы он выяснил основную причину.

Постоянное и непонятное изменение "привычек" кишечника. Кал может стать более жидким, или же позывы в туалет могут участиться. Также вы можете заметить, что стали ходить в туалет реже, или возникает ощущение, что вы опорожняетесь не полностью. Обратитесь с такими признаками к врачу.

Необъяснимая потеря веса и отсутствие аппетита. Потеря веса является менее распространенным симптомом, но все еще может возникнуть у людей с раком кишечника, особенно если они испытывают тошноту или вздутие.

Сильная усталость без видимой причины, бледность кожи. Рак кишечника может привести к нехватке железа в организме, что может привести к анемии и сопутствующим симптомам.

Боль или "шишка" в животе. Как и во многих формах рака, если вы заметили уплотнение, обязательно сообщите своему врачу.

Помните: вовремя обнаруженный рак кишечника - лучший шанс успешного лечения болезни. Ведь этот вид онкологии хорошо поддается лечению при условии своевременной диагностики.