Вчені розповіли, які зміни способу життя допоможуть знизити ризик розвитку раку на 61%

Вчені провели дослідження, яке показало, що вітаміну D необхідний людям старше 70 років. Зокрема, він допоможе знизити ризик розвитку раку на 61 відсоток.

Про це повідомляє Express .

Що показало дослідження

Зокрема, поєднання вітаміну D, масел омега-3 та фізичних вправ може допомогти знизити ризик розвитку раку у людей старших 70 років.

Дослідження показало, що поєднання трьох факторів значно впливає на загальний стан здоров’я.

Вітамін D може пригнічувати ріст ракових клітин. Крім того, вважається, що омега-3 потенційно пригнічує мутацію нормальних клітин.

Також вправи покращують імунну відповідь та зменшують запалення. Фізичне навантаження не тільки зміцнить імунну систему, але й допоможе знизити вагу та покращити серцево-судинну систему.

Дослідження провів доктор Хайке Бішофф-Феррарі та команда в Цюріхському університеті. Вона сказала:

"Наша мета полягала в тому, щоб протестувати багатообіцяючі комбіновані втручання для профілактики раку, використовуючи потенційно невеликі додаткові переваги кількох стратегій охорони здоров’я. Нові методи лікування раку спрямовані на блокування кількох шляхів розвитку раку шляхом комбінування кількох агентів. Ми перевели цю концепцію на профілактику раку".

Зазначимо, що повноцінний збалансований раціон може знизити ризик захворювання. Медики рекомендують: