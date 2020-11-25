Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса

Коронавирус, вызывающий COVID-19, мутирует по мере того, как он распространяется по всему миру в результате пандемии. Но ни одна из мутаций, не позволяет ему распространяться быстрее.

Ученые провели исследование, в котором использовали набор данных вирусных геномов 46 723 человек с COVID-19 из 99 стран. При этом они выявили более 12 700 мутаций в вирусе SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

"К счастью, мы обнаружили, что ни одна из этих мутаций не способствует более быстрому распространению COVID-19", - сказала Люси ван Дорп, профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона и одна из ведущих ученых исследования.

При этом она подчеркнула, что необходимо быть бдительными и продолжать следить за новыми мутациями, особенно по мере распространения вакцин.

Известно, что вирусы постоянно мутируют, и некоторые, например вирусы гриппа, изменяются чаще, чем другие.

Большинство мутаций нейтральны, но некоторые из них могут быть полезны или вредны для вируса, а некоторые могут сделать вакцины против них менее эффективными. Когда вирусы так меняются, вакцины против них необходимо регулярно адаптировать, чтобы гарантировать, что они будут помогать.

Первые вакцины от коронавируса, могут получить одобрение регулирующих органов и будут использоваться до конца года.

Франсуа Баллу, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который также работал над исследованием, сказал, что его результаты работы на данный момент свидетельствуют о том, что с эффективностью вакцины COVID-19 все в порядке.

Напомним, Комаровский расставил все точки над "і" в вопросе самоизоляции при COVID-19.

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