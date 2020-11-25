Вчені назвали важливу особливість мутацій коронавірусу

Коронавірус, що викликає COVID-19, мутує в міру того, як він поширюється по всьому світу в результаті пандемії. Але ні одна з мутацій, не дозволяє йому розповсюджуватися швидше.

Вчені провели дослідження, в якому використовували набір даних вірусних геномів 46 723 людей з COVID-19 з 99 країн. При цьому вони виявили понад 12 700 мутацій у вірусі SARS-CoV-2. Про це повідомляє Reuters.

"На щастя, ми виявили, що жодна з цих мутацій не сприяє більш швидкому поширенню COVID-19", - сказала Люсі ван Дорп, професор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона і одна з провідних учених дослідження.

При цьому вона підкреслила, що необхідно бути пильними і продовжувати стежити за новими мутаціями, особливо при поширенні вакцин.

Відомо, що віруси постійно мутують, і деякі, наприклад віруси грипу змінюються частіше, ніж інші.

Більшість мутацій нейтральні, але деякі з них можуть бути корисні або шкідливі для вірусу, а деякі можуть зробити вакцини проти них менш ефективними. Коли віруси так змінюються, вакцини проти них необхідно регулярно адаптувати, щоб гарантувати, що вони будуть допомагати.

Перші вакцини від коронавірусу, можуть отримати схвалення регулюючих органів і будуть використовуватися до кінця року.

Франсуа Балу, професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який також працював над дослідженням, сказав, що його результати роботи на цей час свідчать про те, що з ефективністю вакцини COVID-19 все в порядку.

Нагадаємо, Комаровський розставив всі крапки над "і" у питанні самоізоляції при COVID-19.

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