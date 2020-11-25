Комаровский расставил все точки над "і" в вопросе самоизоляции при COVID-19

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях можно нарушать режим самоизоляции

Врач-педиатр, долго специализировавшийся на инфекционных заболеваниях Евгений Комаровский рассказал как нужно себя вести после контакта с зараженными коронавирусом людьми. Он также дал советы тем, кто уже перенес это заболевание. По мнению медика, стандартная длительность самоизоляции должна составить по меньшей мере три недели. Однако и ее можно нарушить в определенных ситуациях. Об этом медик написал на своем сайте.

Комаровский, отвечая на вопрос читателей, рассказал, что даже если вы переболели коронавирусом и кто-то из ваших домашних после этого подхватил инфекцию, оставаться на самоизоляции нужно.

"Берем свежий пример. Новость за 15 ноября о том, что британский премьер Борис Джонсон был в контакте с больным коронавирусом, поэтому ушел на самоизоляцию. Весь мир знает, что у Джонсона уже был COVID-19. Но решение принимается только такое", — подчеркивает врач.

Также медик считает, что вопрос того, стоит ли уходить на самоизоляцию должен приниматься в зависимости от того, как давно вы болели. Но пока нет четких предписаний от врачей, так как болезнь достаточно новая, медик рекомендует все же воздерживаться от контактов с людьми.

"Фраза "переболел вот только недавно" с точки зрения науки совершенно обтекаема. Это неделя, две? Вот Борис Джонсон болел в марте. То есть полгода назад. Если в вашем случае — полгода, то — на самоизоляцию. А если пять месяцев, три? Через год-два будут совершенно понятные конкретные рекомендации. Но сейчас этого всего нет. Поскольку все страшно боятся, то однозначный механизм такой: были в контакте — выходить нельзя", — отмечает Комаровский.

Также медик рассказал сколько времени нужно провести на самоизоляции, если кто-то из близких, с кем вы находитесь в постоянном контакте, заболел коронавирусной инфекцией. Врач подчеркивает, что при наличии иммунитета человек не является даже разносчиком, но, если у вас он не выработался или вы об этом не знаете точно (не проводили тестирования) — самоизоляция обязательна.

"Многие спросят: "А если я не болел COVID-19, когда мне можно выходить?". К примеру, кто-то из членов семьи заболел, допустим, 1 ноября, появились первые симптомы, и вы с ним постоянно контактируете. Сколько этот человек будет заразный? Теоретически: максимум 7−8 дней, но наука эпидемиология скажет, что лучше перестраховаться — 10 дней. Итак, вы контактировали с заболевшим человеком вплоть до 10 ноября, а теперь приплюсуйте 14 дней — максимальный инкубационный период. Значит, вы можете "идти на волю" 24 ноября. Вот это все придется нам считать", — подчеркивает врач.

Также врач рассказал, как и при каких условиях можно нарушать режим самоизоляции.

"Но если вы спрашиваете: "Можно ли мне выходить?", то я уточню: а куда вы собираетесь выходить? Если вы собрались на пробежку, то вам однозначно можно. Если сядете с этим ребенком в свой личный автомобиль и поедете погулять по берегу Днепра, вам однозначно выходить можно и даже нужно. Но вы с ребенком сядете в лифт или у вас есть свой дом? Есть масса таких уточняющих вопросов, от которых зависит алгоритм ваших возможных действий…", — подытожил педиатр.

Напомним, что ранее Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом. Эксперт отметил, что в настоящее время нет действующей вакцины, которая бы полностью прошла все испытания.

Ранее доктор Комаровский рассказал, является ли разносчиком COVID-19 переболевший при контакте с больным.

До этого украинка рассказала, как в Китае смогли победить коронавирус.