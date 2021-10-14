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Ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо

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Четверг 14 октября 2021 13:50
Ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо Фото: ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Благодаря новым технологиям и использованию искусственного интеллекта ученым удалось узнать, что Пабло Пикассо написал свою известную картину "Завтрак слепого" (1903 год) поверх другой своей работы.

Об этом сообщает CNN.

Выяснилось, что на холсте изначально был изображен обнаженный портрет присевшей женщины. Данную работу назвали "Одинокая присела обнаженной" ("The Lonesome Crouching Nude").

Ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо

"Завтрак слепого"

Картина относится к "голубому периоду" творчества Пикассо, когда художник еще только выбирал свой путь в искусстве. Эксперты считают, что в то время у него не было денег, а материалы были дорогими, поэтому ему пришлось закрасить прежнюю работу новой.

Ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо

"Одинокая присела обнаженной"

Специалисты восстановили первое изображение на картине с помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа. Нейросеть, которая изучила работы Пикассо, добавила мазки в стиле художника. После чего авторы воссоздали скрытую картину и напечатали ее на холсте с помощью 3D-принтера.

Ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо

"Одинокая присела обнаженной"

"Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто, 48 лет спустя после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана", - заявил физик из Университетского колледжа Лондона Джордж Канн.

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