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Вчені розкрили загадку відомої картини Пабло Пікассо

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Четвер 14 жовтня 2021 13:50
Вчені розкрили загадку відомої картини Пабло Пікассо Фото: вчені розкрили загадку відомої картини Пабло Пікассо (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Завдяки новим технологіям і використанню штучного інтелекту вченим вдалося дізнатися, що Пабло Пікассо написав свою відому картину "Сніданок сліпого" (1903 рік) поверх іншої своєї роботи.

Про це повідомляє CNN.

З'ясувалося, що на полотні спочатку був зображений оголений портрет жінки, яка присіла. Дану роботу назвали "Самотня, яка присіла оголеною" ("The Lonesome Crouching Nude").

Вчені розкрили загадку відомої картини Пабло Пікассо

"Сніданок сліпого"

Картина відноситься до "блакитного періоду" творчості Пікассо, коли художник ще тільки вибирав свій шлях у мистецтві. Експерти вважають, що в той час у нього не було грошей, а матеріали були дорогими, тому йому довелося зафарбувати колишню роботу новою.

Вчені розкрили загадку відомої картини Пабло Пікассо

"Самотня присіла оголеною"

Фахівці відновили перше зображення на картині за допомогою методу рентгенофлуоресцентного аналізу. Нейромережа, яка вивчила роботи Пікассо, додала мазки в стилі художника. Після чого автори відтворили приховану картину і надрукували її на полотні за допомогою 3D-принтера.

Вчені розкрили загадку відомої картини Пабло Пікассо

"Самотня присіла оголеною"

"Я сподіваюся, що Пікассо був би щасливий, дізнавшись, що скарб, який він сховав для майбутніх поколінь, нарешті розкрито, 48 років по тому після його смерті і 118 років після того, як картина була захована", - заявив фізик з Університетського коледжу Лондона Джордж Канн.

Нагадаємо, стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили в Києві.

Ми також писали про те, що в Києві вандали познущалися над скульптурою Архістратига Михаїла.

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