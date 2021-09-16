Стало известно, что символизирует огромная скульптура кита, которую установили в Киеве (фото)

В Киеве появилась новая необычная скульптура, созданная из переработанного пластика, и способная мониторить состояние окружающей среды и служить индикатором. Такой "Киевский кит" поселился на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

В чем особенность скульптуры, и что символизирует этот уникальный медиаобьект - читайте в материале ниже.

Создавали "Кита" около полугода, для чего активисты - как взрослые, так и дети (ученики 25 киевских школ) - собирали пластик на скульптуру в ходе мероприятий по очистке скверов, парков, рек Лыбидь и Днепр в столице.

В Украинском культурном фонде отметили, что проект призван привлечь внимание граждан к проблемам окружающей среды, вдохновить на сортировку и переработку отходов и сознательное потребление ресурсов.

Уникальная скульптура "Киевский кит" (фото: facebook.com/KyivWhale)

"Я верю, что возможно создать современные объекты искусства во всех уголках Украины. Вместо ядовитых свалок, они станут их украшениями и туристическими магнитами. Это значительно усилит осознание роли культуры и искусства в жизни украинского общества, и даст нам пример того, как социальная инициатива и появление нового артобъекты может повлиять на понимание экологических инициатив, на наших детей, даже на экономику района", - объяснил автор скульптур, художник, основатель социальных и культурных проектов (в том числе Звуки Чернобыля, Артефакт, "Чернобыльское Сияние") Валерий Коршунов.

Общая длина скульптуры из переработанного мусора составляет 12 метров - она стала самой крупной в Украине. Объект имеет металлический каркас и обустроен панелями из переработанного пластика. Интерактивное освещения скульптуры, подключенное к Экосистеме города по мониторингу состояния загрязнения воздуха и воды, учитывает количество осадков, времени года, и меняет от этого окрас.

"Киевский кит" служит индикатором состояние окружающей среды (фото: facebook.com/KyivWhale)

Скульптура установлена ​​около 11 павильона на ВДНХ - это символическое и яркое возвращение Киевского Кита, так как именно здесь возле павильона "Дары моря" с советских времен до 90-х годов находился другой кит - муляж Синего, основой которого был настоящий 12-метровый скелет крупнейшего млекопитающего планеты.

Скульптура-рекордсмен "Киевский кит" (фото: facebook.com/KyivWhale)