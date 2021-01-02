Ученые предупредили о приближении к Земле гигантского астероида

Огромный астероид приближается к Земле и подлетит на максимально близкое расстояние к нашей планете уже в воскресенье, 3 января. Кроме этой космической 220-метровой глыбы в начале месяца ожидается сближение с Землей еще трех объектов.

Об этом предупредили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA, передает Republic.

Астероид 2003 AF23 с предполагаемым диаметром от 180 до 390 метров пролетит над Землей завтра на высоте 6,3 миллиона километров.

Также сообщается, что 2 и 3 января к планете приблизятся три относительно небольших космических объекта-"мусора".

По данным Американского космического агентства, околоземный объект 2019 YB4 года пролетит мимо нас 2 января. Специалисты оценивают его диаметр в пределах от 12 до 26 метров. 2019 YB4 промчится на безопасном расстоянии в 6,4 миллиона километров.

3 января объекты 2020 YA1 и 2020 YP4 также пройдут мимо Земли на расстояние 1,5 миллиона километров и 2,1 миллиона километров соответственно. Их размеры в NASA оценивают в 12-27 метров и 17-37 метров.

При этом отмечается, что 2020 YA1 ученые классифицировали как "потенциально опасный".

Критерии NASA говорят о том, что астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Ранее сообщалось, что недавно падение гигантского метеорита на Землю сняли на видео, и в сети продемонстрировали это потрясающее зрелище.

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