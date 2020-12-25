Падение гигантского метеорита на Землю сняли на видео: потрясающее зрелище

Гигантский метеорит пролетел над северо-западной китайской провинцией Цинхай и врезался в землю. Огненный шар окрасил небо в яркие цвета, что стало для очевидцев незабываемым зрелищем.
Метеорит при падении двигался не вертикально, а горизонтально. Об этом передает LADbible.
Согласно подсчетам ученых, вес метеорита составлял около 10 тонн.
В китайском сейсмологическом управлении сообщили, что толчок был зафиксирован в районе города Юйшу на территории Юйшу-Тибетского автономного округа.
Видео: Гигантский метеорит упал в Китае
Никаких сведений о жертвах в результате падения метеорита нет.
Полет громадины в небе и яркую вспышку утром 23 декабря наблюдало множество очевидцев, которые сняли явление на видео и фото. Свечение продолжалось около 30 секунд.
Метеорит в Китае осветил небо необычным ярким свечением (фото: ladbible.com)
На разных кадрах видно, как метеорит резко падает в сторону холмов и сельских районов.
По словам местного жителя Дан Ба, огненный шар он увидел, когда вел своего ребенка в школу. Мужчина рассказал, что маленькая яркая точка на небосводе через три минуты стала очень большой и яркой.
Видео: Метеорит весом 10 тонн упал в Китае
Ранее сообщалось, что в ноябре к югу от австралийского побережья Тасмании ученые стали свидетелями падения метеорита, и сняли на видео этот яркий огненный шар в ночном небе.
Напомним, что в феврале в небе над Россией взорвался огромный метеорит, и появилось яркое видео с камер наблюдения.
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