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Украинец при помощи обычной камеры заснял уникальное небесное явление: видео взорвало сеть

Харьков, Суббота 26 декабря 2020 17:57
Украинец при помощи обычной камеры заснял уникальное небесное явление: видео взорвало сеть
Небо (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Украинский блогер, активно интересующийся астрономическими событиями вокруг нашей планеты, решил заснять на видео сближение Юпитера и Сатурна. Без специализированного оборудования на простую фотокамеру харьковчанин Максим Костенко заснял уникальное небесное явление. Видео вызвало много интереса и сейчас оно является самым популярным на его канале. Яркий ролик и комментарий автора - смотрите ниже.

"21 декабря 2020 было сближение Юпитера с Сатурном на небосводе, в Харькове удалось снять только 22 числа из-за туч. Это событие последний раз было 800 лет назад, а следующее через 60 лет соединение. Новостью это не назовешь, но это мое видео оказалось очень популярным", - написал автор видеоролика в канале "ВЕХА" в Telegram.

Также автор добавил в подписи к видео, что для того, чтобы заснять сближение планет, ему пришлось сделать 125-кратное увеличение кадра.

"Сближение Сатурна и Юпитера на небосводе 22 декабря 2020 года - между планетами всего восемь угловых минут для наблюдателя с Земли. Даже при максимальном увеличении фотоаппарата в 125 крат – Юпитер со спутниками и Сатурн с кольцами остаются в одном кадре", – добавил Костенко.

Юпитер и Сатурн начали сближаться еще в начале лета 2020 года, а 21 декабря их можно было увидеть, как будто это двойная планета.

Отметим, некоторые ученые связывают "Вифлеемскую звезду" с этим явлением. Так, немецкий астроном Иоганн Кеплер писал в 1614 году, что "Вифлеемская звезда", согласно истории Рождества, могла быть сочетанием Юпитера и Сатурна.

Напомним, что ранее ученые уже публиковали ролик появления на небе "Вифлеемской звезды".

Ранее мы писали, что астронавты NASA показали снимок гейзеров на поверхности спутника Европа. По их мнению, выбросы, исходящие из них, могут состоять из водяного пара.

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