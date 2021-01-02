Вчені попередили про наближення до Землі гігантського астероїда

Величезний астероїд наближається до Землі й підлетить на максимально близьку відстань до нашої планети вже в неділю, 3 січня. Крім цієї космічної 220-метрової брили на початку місяця очікується зближення із Землею ще трьох об'єктів.

Про це попередили фахівці Лабораторії реактивного руху NASA, передає Republic.

Астероїд 2003 AF23 з передбачуваним діаметром від 180 до 390 метрів пролетить над Землею завтра на висоті 6,3 мільйона кілометрів.

Також повідомляється, що 2 та 3 січня до планети наблизяться три відносно невеликих космічних об'єкта-"сміття".

За даними Американського космічного агентства, навколоземний об'єкт 2019 YB4 пролетить повз нас 2 січня. Фахівці оцінюють його діаметр в межах від 12 до 26 метрів. 2019 YB4 промчить на безпечній відстані в 6,4 мільйона кілометрів.

3 січня об'єкти 2020 YA1 і 2020 YP4 також пролетять повз Землю на відстані 1,5 мільйона кілометрів та 2,1 мільйона кілометрів відповідно. Їх розміри в NASA оцінюють в 12-27 метрів і 17-37 метрів.

При цьому зазначається, що 2020 YA1 вчені класифікували як "потенційно небезпечний".

Критерії NASA говорять про те, що астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менш як 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Раніше повідомлялося, що нещодавно падіння гігантського метеорита на Землю зняли на відео, і в мережі продемонстрували це приголомшливе видовище.

Також ми писали про те, що українець за допомогою звичайної камери зняв унікальне небесне явище - зближення Юпітера із Сатурном.