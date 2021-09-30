В Бразилии ученые обнаружили новый вид динозавров. Ему может быть около 70 миллионов лет. Длина этого вида составляла около 5 метров. Динозавры передвигались на двух задних лапах, и у них был короткие передние лапы и мощный хвост.

Об этом сообщает Sci News.

Впервые остатки этих динозавров нашли еще 20 лет назад, но только сейчас ученые с уверенностью могут сказать, что это новый ранее неизвестный вид. Ученые показали, как выглядел найденный новый вид динозавров (фото: sci-news.com) Он был хорошо приспособлен для бега, о чем свидетельствуют его мускулистые лапы и анатомия костей. Ученые показали, как выглядел найденный новый вид динозавров (видео: YouTube)