У Бразилії вчені виявили новий вид динозаврів. Йому може бути близько 70 мільйонів років. Довжина цього виду становила близько 5 метрів. Динозаври пересувалися на двох задніх лапах, і у них був короткі передні лапи і потужний хвіст.

Про це повідомляє Sci News.

Вперше залишки цих динозаврів знайшли ще 20 років тому, але тільки зараз вчені з упевненістю можуть сказати, що це новий раніше невідомий вид. Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів (фото: sci-news.com) Він був добре пристосований для бігу, про що свідчать його м'язисті лапи і анатомія кісток. Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів (відео: YouTube)