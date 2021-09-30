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Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів

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Бразилія, Четвер 30 вересня 2021 20:43
Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів Колаж РБК-Україна: у Бразилії вчені знайшли новий вид динозаврів
Автор: Роман Мирончук

У Бразилії вчені виявили новий вид динозаврів. Йому може бути близько 70 мільйонів років. Довжина цього виду становила близько 5 метрів. Динозаври пересувалися на двох задніх лапах, і у них був короткі передні лапи і потужний хвіст.

Про це повідомляє Sci News.

Вперше залишки цих динозаврів знайшли ще 20 років тому, але тільки зараз вчені з упевненістю можуть сказати, що це новий раніше невідомий вид.

Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів

Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів (фото: sci-news.com)

Він був добре пристосований для бігу, про що свідчать його м'язисті лапи і анатомія кісток.

Вчені показали, як виглядав знайдений новий вид динозаврів (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Київській області вчені знайшли скам'янілості динозавра. Його кістки лежали на глибині 30 метрів в Малинському кар'єрі. Експерти вважають, що цим кісткам не менше 40 мільйонів років.

Варто зазначити, що цей кар'єр відомий тим, що там знаходять стародавні скарби і останки тварин. Вчені кажуть, що динозаври могли мешкати в цій місцевості.

Ми також писали про те, що у Великобританії виявили слід динозавра, якому 220 мільйонів років. Даний слід випадково побачила чотирирічна дівчинка, яка гуляла по пляжу в Уельсі зі своїм батьком і собакою.

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Бразилия динозавры
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