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Обнаружен след динозавра, которому 220 миллионов лет

Великобритания , Вторник 02 февраля 2021 07:12
Обнаружен след динозавра, которому 220 миллионов лет
В Уэльсе обнаружили след динозавра (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Прогуливаясь по пляжу в Уэльсе со своим отцом и собакой, четырехлетняя девочка заметила чрезвычайно хорошо сохранившийся след динозавра, который взволновал палеонтологов во всем мире.

Лили Уайлдер сделала открытие недалеко от залива Бендрикс в Южном Уэльсе, Великобритания. Эксперты считают, что этот след динозавр сделал 220 миллионов лет назад. Об этом сообщает NBC News.

По словам матери девочки, она заметила след на невысоком камне, который был на уровне ее плеч.

"Она действительно взволнована, но не совсем понимает, насколько это потрясающе", - сказала Салли Уайлдер.

Он также отметила, что ее муж сфотографировал след, и показал его всей семье. Бабушка Лили посоветовала им обратиться к местным экспертам для дальнейшего исследования.

Обнаружен след динозавра, которому 220 миллионов лет

След динозавра, который оставили 220 миллионов лет назад (фото: nbcnews.com)

Хотя невозможно точно сказать, какой именно вид динозавра оставил 10-сантиметровый след, некоторые факты можно определить.

По словам куратора палеонтологии Национального музея Уэльса Синди Хауэллс, вероятно, что след оставил динозавр, который был высотой 75 сантиметров и длиной 2,5 метра.

"Это действительно потрясающая сохранность ... Вы можете видеть каждую деталь мускулов и суставов стопы", - заявила эксперт.

Напомним, в Иерусалиме обнаружили очень ценную древнюю монету, которой более двух тысяч лет.

Ранее Археологи в Турции обнаружили загадочное древнее царство.

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