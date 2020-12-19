Ученые показали изображение ангела на поверхности Марса: впечатляющие фото

На поверхности Марса заметили причудливые изображения, которые очень напоминают фигуру ангела с нимбом и сердце. Такие снимки были получены стереокамерой высокого разрешения Mars Express Европейского космического агентства (ЕSА).

Неземные фигуры появились на Южном полюсе Красной планеты, передали на сайте ЕSА.

Как отмечается в публикации, по мере приближения праздничного периода "даже наши соседи по планете проникаются этим духом, о чем свидетельствует эта идеальная пара праздничных силуэтов".

Таким образом ученые обращают внимание, что фигура ангела на Марсе появилась как раз перед Рождеством.

Часто странные силуэты и образы на четвертой планете от Солнца появляются в результате "деятельности" гигантских по земным меркам пылевых бурь (вплоть до 10 км в высоту), которые в свою очередь возникают из-за значительных перепадов температур.

На поверхности Марса появились силуэты ангела и сердца (фото: esa.int)

Ученые рассказывают, что Южный полюс обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических км, из которых чуть более 12% составляет водяной лед. Остальная часть "шапки" в основном состоит из "сухого льда" (твердого углекислого газа), который замерзает зимой и затем сублимируется (превращается из твердого вещества в газ) летом.

Так, данное "ангельское" изображение появилось на полях дюн после того, как растаял лед - сейчас на Марсе теплое время года. Дюны на этой планете в основном состоят из песков, богатых темными породообразующими минералами, которые также встречаются на Земле (а именно, пироксеном и оливином).

Ученые заметили изображение ангела на поверхности Марса (фото: esa.int)

"Ангел" и "сердце" имеют интересные характеристики. Так, место, где рука "ангела" тянется влево, считается большой сублимационной ямой - типом объекта, который образуется, когда лед превращается в газ и оставляет пустые карманы и углубления на поверхности планеты. Такой процесс часто происходит по мере смены сезонов.

Говоря о нимбе "ангела" ученые обратили внимание на еще более интригующие процессы. "Голова" и гало образованы ударным кратером, образовавшимся, когда тело из космоса полетело внутрь и столкнулось с корой Марса.

Марсианский "ангел" появился как раз перед Рождеством (фото: esa.int)

Наконец - "сердце", которое подчеркивается линией скал или крутых склонов, созданных эрозионными процессами, и отделено от темных просторов дюн внизу. Происхождение этого темного материала, который находится по всему Марсу, остается неясным, но ученые полагают, что когда-то он существовал глубже под поверхностью в слоях материала, образованных древней вулканической активностью.

На Марсе появились изображения ангела и сердца (фото: esa.int)

Ранее мы писали о том, что в небе впервые за 800 лет засияет Рождественская звезда, и это уникальное явление произойдет совсем скоро.

Также сообщалось, что недавно ученые обнаружили двойника Земли в "обитаемой зоне", где может быть жизнь.