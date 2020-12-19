Вчені показали зображення янгола на поверхні Марса: вражаючі фото

На поверхні Марса помітили химерні зображення, які дуже нагадують фігуру янгола з німбом та серце. Такі знімки були отримані стереокамерою високого розширення Mars Express Європейського космічного агентства (ESA).

Неземні фігури з'явилися на Південному полюсі Червоної планети, передали на сайті ESA.

Як зазначається в публікації, у міру наближення святкового періоду "навіть наші сусіди по планеті переймаються цим духом, про що свідчить ця ідеальна пара святкових силуетів".

Таким чином вчені звертають увагу, що фігура янгола на Марсі з'явилася саме перед Різдвом.

Часто дивні силуети та образи на четвертій планеті від Сонця з'являються внаслідок "діяльності" гігантських за земними мірками пилових бур (аж до 10 км у висоту), які своєю чергою виникають через значні перепади температур.

На поверхні Марса з'явилися силуети янгола і серця (фото: esa.int)

Науковці розповідають, що Південний полюс зазвичай покритий крижаною шапкою завтовшки 1,5 км, діаметром близько 400 км і об'ємом 1,6 мільйона кубічних км, з яких трохи більш як 12% становить водяний лід. Інша частина "шапки" в основному складається з "сухого льоду" (твердого вуглекислого газу), який замерзає взимку і потім сублімується (перетворюється з твердої речовини на газ) влітку.

Так, таке "янгольське" зображення з'явилося на полях дюн після того, як розтанув лід - зараз на Марсі тепла пора року. Дюни на цій планеті в основному складаються з пісків, багатих темними породоутворюючими мінералами, які також зустрічаються на Землі (а саме, піроксеном і олівіном).

Вчені помітили зображення янгола на поверхні Марса (фото: esa.int)

"Янгол" і "серце" мають цікаві характеристики. Так, місце, де рука "янгола" тягнеться вліво, вважається великою сублімаційною ямою - типом об'єкта, який утворюється, коли лід перетворюється на газ і залишає порожні кишені та поглиблення на поверхні планети. Такий процес часто відбувається в міру зміни сезонів.

Говорячи про німб "янгола" вчені звернули увагу на ще більш інтригуючі процеси. "Голова" і гало утворені ударним кратером, що утворився, коли тіло з космосу полетіло всередину і зіткнулося з корою Марса.

Марсіанський "янгол" з'явився саме перед Різдвом (фото: esa.int)

Нарешті - "серце", яке підкреслюється лінією скель або крутих схилів, створених ерозійними процесами, і відокремлене від темних просторів дюн внизу. Походження цього темного матеріалу, який знаходиться по всьому Марсу, залишається неясним, але вчені вважають, що колись він існував глибше під поверхнею в шарах матеріалу, утворених древньою вулканічною активністю.

На Марсі з'явилися зображення янгола і серця (фото: esa.int)

Раніше ми писали про те, що у небі вперше за 800 років засяє Різдвяна зірка, і це унікальне явище станеться зовсім скоро.

Також повідомлялося, що нещодавно вчені знайшли двійника Землі в "зоні", де може бути життя.