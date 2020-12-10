В небе впервые за 800 лет засияет Рождественская звезда: когда произойдет уникальное явление

Рождественская звезда покажется в небе в декабре 2020 (фото: popsugar.com)

Сближение самых больших планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна будет выглядеть для землян как появление в ночном небе одной большой яркой звезды, которую называют "Вифлеемской" или "Рождественской".

Удивительный астрономический эффект можно будет наблюдать в день зимнего солнцестояния 21 декабря на юго-западной части небосвода с любой точки Земли. Об этом передает NBC News.

В этот самый темный день в году произойдет максимальное видимое для людей "соединение" планет-гигантов - в последний раз они были так близко друг к другу в 1623 году, но условия наблюдения за звездами в то время означали, что это астрономическое событие, вероятно, не было видно землянам.

Сближение Юпитера и Сатурна произойдет в день зимнего солнцестояния 21 декабря (фото: NASA/JPL-Caltech)

По данным EarthSky, последний раз такое тесное "слияние" можно было наблюдать невооруженным глазом в 1226 году. А следующее должно произойти только в 2080 году.

Вид двойной планеты звездочеты назвали "Рождественская звезда" из-за веры в то, что библейский рассказ о Вифлеемской звезде мог быть планетарным соединением. Хотя около 2 тысяч лет назад ближе всего были Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн, как в случае с "Рождественской звездой" 2020 года.

Вифлеемская звезда могла быть планетарным соединением 2 тысячи лет назад (фото: EarthSky Community Photos / Michael Zuber)

Астрономы говорят, что на земном небе в понедельник, 21 декабря, Юпитер и Сатурн будут разделять лишь 0,1 градуса или 1/5 ширины Луны

Согласно данным NASA Night Sky Network, вечером с 15 по 18 декабря звездочеты могут легко обнаружить, что Юпитер и Сатурн движутся вместе, глядя на растущий полумесяц в западном небе через 45 минут после захода солнца.

Схема сближения Сатурна и Юпитера в декабре 2020 (фото: earthsky.org)

"Имейте в виду, что, хотя два газовых гиганта могут казаться близко, на самом деле они находятся на расстоянии сотен миллионов километров друг от друга", - отмечают в NASA. При этом ученые добавили, что это все равно будет поразительное зрелище.

В ночь зимнего солнцестояния, 21 декабря, Луна будет выше в небе, но Юпитер и Сатурн останутся ближе к горизонту на западном небе и будут выглядеть как одна большая звезда. Однако с помощью любительского телескопа можно ясно увидеть обе планеты и некоторые из их спутников в пределах одного кадра обзора.

Напомним, недавно появились яркие фото и видео, как Сатурн и Юпитер "соединились" в небе впервые за 800 лет.

Ранее сообщалось, что на видео попало падение метеорита на Землю, и в сети показали яркий огненный шар в ночном небе.