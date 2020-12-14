Ученые обнаружили двойника Земли в "обитаемой зоне": там может быть жизнь

Ученые открыли планету, на которой может быть жизнь (фото: Getty Images)

Ученые NASA открыли планету, которая похожа на Землю. Причем находится она в "обитаемой зоне" своей звезды. То есть условия на поверхности этой планеты могут быть близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидкой фазе.

Такое открытие было сделано с помощью космического телескопа "Кеплер", который считается уже "пенсионером" среди телескопов, ведь он сканирует космос в течение десятилетия, пишет Express.

Устройство специально разработали для поиска планет, схожих по параметрам с Землей, вращающихся вокруг других звезд. Единственным научным инструментом Кеплера был фотометр, который непрерывно отслеживал яркость примерно 150 тысяч звезд главной последовательности в фиксированном поле зрения.

Когда же данные были переданы на Землю и исследованы учеными, они обнаружили нечто необычное.

"Мы все анализируем данные, и Том Барклай бегает по офисам и говорит: "Вы видели эту планету?" Это то, что мы искали. Она размером с Землю и находится в обитаемой зоне своей звезды - все были чрезвычайно взволнованы", - рассказывает австралийский астрофизик Джесси Кристиансен.

Ученые NASA открыли планету, на которой может быть жизнь (фото: express.co.uk)

Планета была найдена внутри Зоны Златовласки, обитаемой области вокруг звезды, где температура является подходящей - не слишком горячей и не слишком холодной - для существования жидкой воды на планете.

Планета получила название Kepler-186f. Она стала первым примером планеты размером с Землю, находящейся в зоне обитания. Но есть и существенная разница между этой и нашей планетами.

"Звезда, вокруг которой она вращается, - это карлик M, так что она составляет лишь половину размера Солнца, она меньше, краснее и круче. Свет звезды довольно красный, поэтому океаны будут выглядеть оранжевыми. Растительность может очень хорошо расти, потому что здесь намного больше света", - предполагает ученый-планетолог Сара Сигер. - Вероятно, она старше нашей звезды и Земли, а это значит, что жизнь могла бы быть более развитой, чем мы - если бы там была жизнь".

К сожалению Kepler-186f находится слишком далеко от нас - на расстоянии почти 582 световых года. И его звезда слишком тусклая для нынешних телескопов или следующего поколения запланированных телескопов, чтобы определить его массу или наличие у нее атмосферы.

Однако открытие Kepler-186f убедительно продемонстрировало, что в обитаемых зонах есть другие планеты размером с Землю.

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