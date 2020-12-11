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Ученые показали на фото планету рекордсмена: больше Солнца в полтора раза

Автор: Светлана Мащенко

Ученые показали рекордно огромную планету, которую снял телескоп Hubble в одном из уголков Вселенной. Это экзопланета HD 106906b, и она расположена далеко от Земли - в 336 световых годах.

Свежие кадры уникальной планеты огромнейших размеров опубликовали на сайте обсерватории телескопа Hubble.

Астрономы рассказывают, что планета является газовым гигантом. Она в 11 раз больше самой крупной планеты нашей системы - Юпитера, а также 1,5 раза больше Солнца.

Ученые рассчитали, что планета "молодая" - ей всего 13 млн лет, что в 350 раз меньше возраста Земли.

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Планета рекордсмен HD 106906b (фото: spacetelescope.org)

А вот поверхность HD 106906 очень горячая. Ее температура составляет 1500 градусов по Цельсию, и поэтому планета высвобождает большую часть своей энергии в инфракрасном диапазоне.

Ранее мы писали, что появились яркие фото уникального явления современности - максимального сближения Сатурна и Юпитера. Пик слияния произойдет 21 декабря, но уже сейчас его можно наблюдать на вечернем небе.

Ранее мы писали также, что Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс.

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