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Вчені показали на фото планету рекордсмена: більше за Сонце в півтора рази

Автор: Світлана Мащенко

Вчені показали рекордно велику планету, яку зняв телескоп Hubble в одному з куточків Всесвіту. Це екзопланета HD 106906b, і вона розташована далеко від Землі - у 336 світлових роках.

Свіжі кадри унікальної планети величезних розмірів опублікували на сайті обсерваторії телескопа Hubble.

Астрономи розповідають, що планета є газовим гігантом. Вона в 11 разів більше найбільшої планети нашої системи - Юпітера, а також 1,5 рази більше за Сонце.

Вчені розрахували, що планета "молода" - їй усього 13 млн років, що менше у 350 разів за вік Землі.

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Планета рекордсмен HD 106906b (фото: spacetelescope.org)

А ось поверхня HD 106906 дуже гаряча. Її температура становить 1500 градусів за Цельсієм, і тому планета вивільняє велику частину своєї енергії в інфрачервоному діапазоні.

Раніше ми писали, що з'явилися яскраві фото унікального явища сучасності - максимального зближення Сатурна і Юпітера. Пік злиття відбудеться 21 грудня, але вже зараз його можна спостерігати на вечірньому небі.

Раніше ми писали також, що Ілон Маск розповів, коли відправить людей на Марс.

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