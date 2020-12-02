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Сатурн и Юпитер "соединились" в небе впервые за 800 лет: яркие фото и видео

Среда 02 декабря 2020 19:57
Сатурн и Юпитер "соединились" в небе впервые за 800 лет: яркие фото и видео
Соединение Сатурна и Юпитера в декабре (иллюстративное фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Две крупнейшие планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн в декабре сблизились на минимальное расстояние. Такое событие уникально тем, что состоится впервые за 800 лет.

И хотя пик слияния ожидается в день зимнего солнцестояния 21 декабря, явление уже можно наблюдать в ночном небе, пишет EarthSky.

Сообщается, что начало сближения планет датируется 21 ноября. А наблюдать минимальное расстояние между Юпитером и Сатурном с разных уголков Земли можно будет 25 декабря. Тогда они будут находиться на расстоянии в 1/5 диаметра Луны.

Сатурн и Юпитер &quot;соединились&quot; в небе впервые за 800 лет: яркие фото и видео

"Слияние" Юпитера и Сатурна (фото: earthsky.org)

Ученые пока только строят догадки, как будет выглядеть слияние. Но предварительно считается, что они "сольются" в одну "звезду", которая будет вытянута на Север.

Слияние Юпитера и Сатурна

Также в сети опубликовали фото редкого явления.

"Сатурн и Юпитер заметили вместе при свете дня", - рассказали в Telegram-канале Милитарист.

Сатурн и Юпитер &quot;соединились&quot; в небе впервые за 800 лет: яркие фото и видеоСатурн и Юпитер &quot;соединились&quot; в небе впервые за 800 лет: яркие фото и видеоСатурн и Юпитер &quot;соединились&quot; в небе впервые за 800 лет: яркие фото и видео

Юпитер и Сатурн увидели в ночном небе (фото: infantmilitario)

Отметим, что астролог Василиса Володина назвала это астрологическое событие очень важным, которое будет влиять на нашу жизнь и запустит новый цикл.

Ранее мы писали также, что Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс.

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