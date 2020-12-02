Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс

Илон Маск (фото: Getty Images/Global Images Ukraine)

Илон Маск поделился планами по колонизации Марса

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что уже скоро первые люди полетят на Марс. Изобретатель и миллиардер назвал ориентировочные сроки отправки космической экспедиции на красную планету.

Маск уверен, что такое важное для человечества событие произойдет уже очень скоро. Об этом пишет CNBС.

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года" - сказал предприниматель.

А вот корабль без команды сможет отправиться на Марс уже в течение двух лет.

Отметим, что в сентябре 2019 года Илон Маск показал прототип многоразового космического корабля, который может перевозить грузы и экипаж на Марс и Луну. Аппарат под названием Starship имеет длину в 50 метров, а масса без учета топлива и груза около 120 тонн.

Причем во время презентации творения Илон Маск смело заявил, что Starship способен перевозить до 100 человек, и корабль может стать в будущем основой для колонизации Марса и Луны.

Хотя строительство самодостаточного города на Марсе, по мнению Маска, займет не один десяток лет. Кроме того, для этого потребуются тысячи полетов на "красную планету".

Отметим, что ранее Илон Маск рассекретил планы по колонизации Марса. Миллиардер заявил, что к 2050 году на "красную планету" сможет отправить миллион землян.

Интересно, что по версии Bloomberg глава компаний Tesla и SpaceX занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира. Маск обошел в списке основателя Facebook Марка Цукерберга.