Ученые рассказали об опасности избытка сна и ошеломили последствиями

Избыток сна может привести к проблемам с сердцем (фото: pixabay.com)

Любителям поспать грозят проблемы с сердцем и ожирение

Здоровый сон – залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Оптимальной продолжительностью сна считается семь часов. Поскольку отдых после этого времени может привести к ожирению, проблемам с сердцем и ранней смерти.

Как пишет Express, ученые в течение шести лет наблюдали за любителями поспать и пришли к выводу: у тех, кто спал более 9 часов в сутки, ожирение развивалось на 21% чаще, чем у тех, кто спал 7-8 часов.

В то же время ученые заметили, что участники опыта не худели даже после изменений в рационе питания и активных занятий спортом.

Ученые провели еще одно исследование, в котором приняли участие 72 тысячи женщин. И выяснилось, что добровольцы, которые тратили на сон до 11 часов в сутки, на 38% чаще имели ишемическую болезнь сердца, чем те девушки, сон которых занимает 8 часов.

Специалисты объясняют, что организму достаточно 7-8 часов в сутки, чтобы отдохнуть. Но, если утром, есть проблемы с пробуждением, то причины могут быть не в усталости.

В частности, к этому может приводить стресс, тревожность или депрессия. В таком случае нужно обратиться за помощью к врачу.

К слову, ишемическая болезнь сердца - это так называемый сердечный приступ. Этой болезни способствует малоподвижный образ жизни, курение, сахарный диабет, ожирение, наследственность, стрессовые ситуации. Вероятность развития болезни значительно повышается при малоподвижном образе жизни.

А вот ожирение обусловлено нарушением обмена веществ. Оно может привести к диабету, раку, инсульту.