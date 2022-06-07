Ученые обнаружили "побочные эффекты" отказа от бананов

Однако, если вы входите в число тех, кто исключил эти вкусные фрукты из своего рациона в рамках низкоуглеводной диеты, вы можете почувствовать, как это скажется на вашем здоровье.

Побочные эффекты отказа от бананов

Страдает имунная система

Незрелые бананы, являются отличным источником резистентного крахмала. Резистентный крахмал обладает пребиотическим эффектом, то есть питает здоровые бактерии в пищеварительном тракте.

Однако, если вы уберете бананы из своего рациона, вы можете лишить свои полезные кишечные бактерии пищи, необходимой им для размножения.

Вы будете быстрее уставать от физактивности

После тренировки съешьте банан вместо протеинового батончика. Фрукт среднего размера содержит примерно 517 миллиграммов калия, или 11% от рекомендуемой суточной нормы, дефицит которого связан с мышечными спазмами.

Не исключайте бананы из своего рациона (фото: freepic.com)

Вы будете часто оставаться голодными

Возможно, вы исключили бананы из своего рациона, чтобы похудеть, но на самом деле это может иметь противоположный эффект.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в Journal of Functional Foods, употребление резистентного крахмала из незрелой банановой муки перед едой привело к снижению последующего потребления калорий на 14%. Конечно, такое же химическое изменение в вашем организме с меньшей вероятностью произойдет при приеме созревших бананов, тем не менее, бананы все же могут способствовать снижению веса.

Вы будете более подвержены простудам

Обзор исследований 2020 года, опубликованный в PNAS, показал, что модифицированный банановый лектин (тип неперевариваемого волокна, связывающего сахар) обладает противовирусными свойствами против нескольких штаммов гриппа. Не стоит уповать только на это, пренебрегая профилактикой инфекций.

Повышенное давление

Если вы стремитесь поддерживать свое кровяное давление в пределах нормы, вы можете оставить в меню бананы, они ведь так богаты калием. Исследование 2005 года, опубликованное в журнале Hypertension, показало, что продукты, богатые калием, вероятно, обладают таким же эффектом снижения артериального давления, как и хлорид калия, добавка, часто используемая для снижения артериального давления.