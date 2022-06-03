Какие продукты нужно обязательно есть в июне: держите список для похода на рынок

В июне на рынках и в супермаркетах появляется много сезонных овощей и фруктов. Закупка таких продуктов поможет сэкономить средства и подпитает организм необходимыми витаминами.

Какие сезонные продукты обязательно нужно покупать в июне - читайте в материале ниже.

Молодой картофель

Его можно варить, запекать и обжаривать. И этот овощ очень полезен, так как в нем содержатся витамины А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К и фолиевая кислота. Такой картофель можно комбинировать с другими овощами или использовать как гарнир.

Зелень

В июне на рынке очень много укропа, петрушки, зеленого лука, все виды салат, базилик, кинза, мята и щавель. Зелень прекрасно сочетается со всеми блюдами, а особенно полезно в начале лета есть свежие салаты - это просто сундук с витаминами. А из щавеля можно сделать отличный зеленый борщ.

Клубника, малина и земляника

Ранние ягоды очень важны для иммунитета. Сезон у них небольшой, поэтому запасаться витаминами нужно в июне. И не забудьте заморозить или законсервировать пару баночек на зиму.

Морковь и свекла

Уже к середине июня на рынках появятся молодая морковь и свекла. Количество витаминов в этих овощах - огромное. Молодую сладкую морковь можно даже есть сырой или делать из нее салат. А свекла отлично подойдет для свежего летнего супа.

Цветная капуста

Эта капуста низкокалорийная и содержит огромное количество полезных веществ: минеральные соли, аминокислоты, витамины группы В, С, РР, Н, а еще кальций, натрий, фосфор, железо, магний, калий, фолиевая кислота.

Цветную капусту можно варить, тушить, жарить и запекать. Использовать как гарнир, добавлять в салат или есть как отдельное блюдо.

Редис

В редисе есть калий, кальций, фосфор, магний, железо, витамины группы В, С и РР. А еще рибофлавин, тиамин и никотиновая кислота. Редис обладает желчегонными, противоотечными качествами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и кожи. Используют редис в основном в салатах.

Свежий зеленый горошек

Отличное мочегонное средство, которое помогает снять боль в желудке. Предотвращает появление онкологии, инфаркта и гипертонии. В горошке есть витамины А, В, С, РР, белок и клетчатка. А еще он низкокалорийный и быстро готовится. Из него делают пюре, супы, добавляют сырым в салаты и мясные блюда.

Кабачки

Один из самых легких летних овощей, а в сезон - еще и самых дешевых. А кабачки - отличный источник антиоксидантов. Их можно запекать, добавлять к другим овощам, консервировать или же делать из них прекрасную икру.

Патиссоны

Если вам на рынке попадутся патиссоны - берите обязательно, так как в этом овоще есть калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, витамины группы В и Е. Этот овощ диетический, он улучшает обмен веществ, снижает риск проблем с сердечно-сосудистой системой, почками и печенью.