Вчені виявили "побічні ефекти" відмови від бананів

Однак, якщо ви входите в число тих, хто виключив ці смачні фрукти зі свого раціону в рамках низьковуглеводної дієти, ви можете відчути, як це позначиться на вашому здоров'ї.

Побічні ефекти відмови від бананів

Страждає імунна система

Незрілі банани, є відмінним джерелом резистентного крохмалю. Резистентний крохмаль має пребіотичний ефект, тобто живить здорові бактерії в травному тракті.

Однак, якщо ви приберете банани зі свого раціону, ви можете позбавити свої корисні кишкові бактерії їжі, необхідної їм для розмноження.

Ви будете швидше втомлюватися від фізактивності

Після тренування з'їжте банан замість протеїнового батончика. Фрукт середнього розміру містить приблизно 517 міліграмів калію, або 11% від рекомендованої добової норми, дефіцит якого пов'язаний з м'язовими спазмами.

Не виключайте банани зі свого раціону (фото: freepic.com)

Ви будете часто залишатися голодними

Можливо, ви виключили банани зі свого раціону, щоб схуднути, але насправді це може мати протилежний ефект.

Згідно з дослідженням 2017 року, опублікованим в Journal of Functional Foods, вживання резистентного крохмалю з незрілої бананової борошна перед їдою призвело до зниження подальшого споживання калорій на 14%. Звичайно, така ж хімічна зміна у вашому організмі з меншою ймовірністю відбудеться при прийомі дозрілих бананів, проте, банани все ж можуть сприяти зниженню ваги.

Ви будете більш схильні до застуд

Огляд досліджень 2020 року, опублікований в PNAS, показав, що модифікований банановий лектин (тип неперетравлюваного волокна, що зв'язує цукор) має противірусні властивості проти декількох штамів грипу. Не варто сподіватися тільки на це, нехтуючи профілактикою інфекцій.

Підвищений тиск

Якщо ви прагнете підтримувати свій кров'яний тиск в межах норми, ви можете залишити в меню банани, вони ж так багаті калієм. Дослідження 2005 року, опубліковане в журналі Hypertension, показало, що продукти, багаті калієм, ймовірно, мають такий же ефект зниження артеріального тиску, як і хлорид калію, добавка, часто використовувана для зниження артеріального тиску.