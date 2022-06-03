Вот что будет с вашим организмом, если каждый день съедать банан

Мы все выросли, слыша о том, что одно яблоко в день может отложить поход к врачу, но оказалось, что польза от банана может быть такой же. Бананы богаты витаминами и питательными веществами, и когда вы регулярно едите их, они помогают поддерживать и улучшать общее состояние здоровья. Другими словами, съедая банан в день, вы определенно сохраните здоровье.

Вы будете поддерживать здоровье вашего кишечника

Сейчас, более чем когда-либо прежде, мы видим важность здоровья кишечника для общего самочувствия. Согласно обзору исследования 2017 года, опубликованному в журнале Nutrition Bulletin, бананы содержат резистентный крахмал, который увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника. Итак, мы можем поблагодарить бананы за стабилизацию нашего кишечника и обеспечение питательными веществами нашего микробиома.

Вы можете похудеть

Ежедневное употребление бананов может помочь нам достичь наших целей по снижению веса. Бананы, богатые клетчаткой и белком, надолго сохранят чувство сытости, несмотря на то, что в них чуть больше 100 калорий. Они даже вошли в список Healthline из 20 самых полезных для похудения продуктов на планете. Итак, в следующий раз, когда вы будете в продуктовом магазине, не забудьте взять их.

Вы можете улучшить свою кожу

Когда вы думаете о продуктах, которые улучшают вашу кожу, вы, вероятно, думаете о лососе, авокадо или, может быть, грецких орехах, но бананы могут изменить правила игры, когда речь идет о здоровье кожи. Это все из-за витаминов и минералов в бананах, особенно марганца, который повышает уровень коллагена. Независимо от того, какие у вас проблемы с кожей - прыщи, морщины, сухость кожи - банан в день может помочь.

Вы повысите свой уровень энергии

Бананы, особенно когда их едят до или после тренировки, могут способствовать повышению уровня энергии и избавлению от чувства усталости в течение дня. Результаты исследования спортсменов-мужчин, проведенного PLOS One в 2012 году, показали, что те, кто заправлялся спортивным напитком каждые пятнадцать минут, а не бананом и водой, в целом показали худшие результаты в велогонках на длинные дистанции. Следовательно, существует прямая корреляция между употреблением банана и повышением уровня энергии при выполнении упражнений.

Вы получите дозу калия, который поддерживает здоровье сердца

Бананы известны своим калием, но знаете ли вы, что калий может помочь укрепить ваше сердце? Что ж, это абсолютно возможно, поэтому употребление одного банана в день может привести к здоровому сердцу. Большинство людей не потребляют достаточное количество калия в своем ежедневном рационе, что часто может иметь прямое влияние на контроль артериального давления и другие компоненты здоровья сердца. Кроме того, диета, богатая калием, то есть ежедневное употребление банана, может снизить риск сердечных заболеваний на 27%.