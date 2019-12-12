Может изменить историю человечества: ученые обнаружили древний артефакт

Ученые нашли важный артефакт для истории человечества (фото: коллаж РБК-Украина)

Археологи сделали важное открытие в Индонезии

Ученые нашли важный артефакт на острове Сулавеси в Индонезии. Они обнаружили древнейшее произведение искусства в истории человечества. Речь идет о 4,5-метровом наскальном рисунке, который нанесен красным пигментом на стене пещеры. Он изображает гибридов людей и животных. Об этом сообщает журнал Nature.

Данный рисунок настолько древний, что на тысячи лет опережает пещерное искусство в Европе и меняет представление об эволюции наскальной живописи древних людей.

Наскальные рисунки (видео: YouTube)

Древнейший рисунок был обнаружен в 2017 году. Он был создан 44 тысячи лет назад. На нем изображены гибриды людей и животных, которые известны, как териантропы. При этом они ведут охоту на карликовых буйволов и свиней с помощью копья и веревки.

Фигуры на наскальном рисунке напоминают человеческие, только у них головы, или другие части тела животных, рептилий и других представителей фауны, которые обитали на Сулавеси.

Наскальные рисунки (фото: Adam Brumm/Ratno Sardi)

Стоит отметить, что ранее древнейшим наскальным рисунком считалось абстрактное изображение, которое обнаружили в Европе. Его возраст составляет около 40 тысяч лет.

При этом более сложные наскальные рисунки датируются не ранее чем 35 тысячами лет назад. На них часто изображены лошади и другие животные. Но детализированные сцены и териантропы никогда не встречались на рисунках, возраст которых менее 20 тысяч лет.

Наскальные рисунки (фото: Adam Brumm/Ratno Sardi)

Ученые говорят, что данное открытие наводит на мысль о ом, что наскальные рисунки появились значительное раньше, чем считалось ранее.

Возраст рисунка удалось определить с помощью так называемого "наскального попкорна" – это когда на рисунке накапливаются минералы и ученые исследуют радиоактивный распад элементов и определяют возраст изображения.