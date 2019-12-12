Може змінити історію людства: вчені виявили древній артефакт

Вчені знайшли важливий артефакт для історії людства (фото: колаж РБК-Україна)

Археологи зробили важливе відкриття в Індонезії

Вчені знайшли важливий артефакт на острові Сулавесі в Індонезії. Вони виявили найдавніший твір мистецтва в історії людства. Йдеться про 4,5-метровий наскальний малюнок, який нанесений червоним пігментом на стіні печери. Він зображує гібридів людей і тварин. Про це повідомляє журнал Nature.

Даний малюнок настільки древній, що на тисячі років випереджає печерне мистецтво в Європі і змінює уявлення про еволюцію наскального живопису стародавніх людей.

Наскальні малюнки (відео: YouTube)

Найдавніший малюнок був виявлений в 2017 році. Він був створений 44 тисячі років тому. На ньому зображені гібриди людей і тварин, які відомі, як теріантропи. При цьому вони ведуть полювання на карликових буйволів та свиней за допомогою списа і мотузки.

Фігури на наскальном малюнку нагадують людські, тільки у них голови, або інші частини тіла тварин, рептилій та інших представників фауни, які мешкали на Сулавесі.

Наскальні малюнки (фото: Adam Brumm/Ratno Sardi)

Варто зазначити, що раніше найдавнішим наскальним малюнком вважалося абстрактне зображення, яке виявили в Європі. Його вік становить близько 40 тисяч років.

При цьому більш складні наскальні малюнки датуються не раніше ніж 35 тисячами років тому. На них часто зображені коні й інші тварини. Але деталізовані сцени і теріантропи ніколи не зустрічалися на малюнках, вік яких менше 20 тисяч років.

Наскальні малюнки (фото: Adam Brumm/Ratno Sardi)

Вчені говорять, що дане відкриття наводить на думку про те, що наскельні малюнки з'явилися значне раніше, ніж вважалося раніше.

Вік малюнка вдалося визначити за допомогою так званого "наскального попкорну" – це коли на малюнку накопичуються мінерали і вчені досліджують радіоактивний розпад елементів та визначають вік зображення.