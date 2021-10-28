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Ученые назвали способы, которые помогут очистить легкие дома

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Четверг 28 октября 2021 08:02
Ученые назвали способы, которые помогут очистить легкие дома Фото: ученые назвали способы, которые помогут очистить легкие (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Методы очищения легких будут полезны не только курильщикам, но и людям, которые регулярно дышат загрязненным воздухом, а также тем, у кого есть хронические заболевания, которые оказывают влияяние на дыхательную систему. Речь идет об астме, хронической обструктивной болезни легких и муковисцидозе.

Об этом сообщает Medical News Today.

Способы очистить легкие

Ингаляционная терапия

Паровые ингаляции водяным паром откроют дыхательные пути и помогут легким вывести слизь. Вдыхание водяного пара может принести быстрое облегчение и помочь людям легче дышать.

Контролируемый кашель

Кашель - это естественный способ избавления организма от токсинов, скопившихся в слизи. Контролируемый кашель разжижает избыток слизи в легких, направляя ее вверх по дыхательным путям.

Врачи рекомендуют людям с хронической обструктивной болезнью легких выполнять это упражнение, чтобы очистить легкие:

  • сядьте на стул, расслабьте плечи, поставив обе ноги на пол
  • сложите руки на животе
  • медленно вдохните через нос
  • медленно выдохните, наклоняясь вперед, упираясь руками в живот
  • кашляйте 2 или 3 раза на выдохе, держа рот приоткрытым
  • медленно вдохните через нос
  • отдохните и повторите при необходимости.

Слить слизь из легких

Постуральный дренаж предполагает лежание в разных положениях для удаления слизи из легких под действием силы тяжести. Эта практика может улучшить дыхание и помочь в лечении или профилактике легочных инфекций.

Техники постурального дренажа различаются в зависимости от положения:

1. На спине

  • Лягте на пол или на кровать.
  • Подложите подушки под бедра, чтобы грудь была ниже бедер.
  • Медленно вдохните через нос и выдохните через рот. Каждый выдох должен длиться вдвое дольше, чем вдох, что называется дыханием 1:2.
  • Продолжайте в течение нескольких минут.

2. На боку

  • Лягте на бок, положив голову на руку или подушку.
  • Подложите подушки под бедра.
  • Практикуйте дыхательную схему 1:2.
  • Продолжайте в течение нескольких минут.
  • Повторите с другой стороны.

3. На животе

  • Положите стопку подушек на пол.
  • Лягте животом на подушки. Не забывайте держать бедра выше груди.
  • Сложите руки под головой для поддержки.
  • Практикуйте дыхательную схему 1:2.
  • Продолжайте в течение нескольких минут.

Физические упражнения

Регулярные упражнения не только улучшат ваше физическое и психическое здоровье людей, но и снизят риск многих заболеваний, включая инсульт и сердечные заболевания.

Дело в том, что физические упражнения заставляют мышцы работать интенсивнее, и это увеличивает частоту дыхания, что приводит к большему притоку кислорода к мышцам.

Также в организме улучшается кровообращение, благодаря чему организм эффективнее удаляет излишка углекислого газа, который организм производит во время тренировок.

Зеленый чай

В зеленом чае много антиоксидантов, а они помогают уменьшить воспаление в легких. Эти соединения могут даже защитить легочную ткань от вредного воздействия вдыхания дыма.

Недавнее исследование, в котором приняли участие более 1000 взрослых в Корее, показало, что люди, которые выпивали не менее 2 чашек зеленого чая в день, имели лучшую функцию легких, чем те, кто не пил ничего.

Противовоспалительные продукты

Воспаление дыхательных путей может затруднить дыхание и вызвать ощущение тяжести. Употребление в пищу противовоспалительных продуктов может уменьшить воспаление и облегчить эти симптомы.

К продуктам, которые помогают бороться с воспалением, относятся:

  • куркума
  • зелень
  • вишня
  • черника
  • оливки
  • грецкие орехи
  • бобы
  • чечевица

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