Ученые назвали скрытую опасность риса: как не навредить здоровью

Рис (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали о том, как правильно нужно готовить рис

Рис - один из наиболее широко потребляемых продуктов во всем мире, но он содержит также очень много мышьяка. Это связано с тем, что рис поглощает примерно в 10 раз больше токсичного неорганического мышьяка, чем другие зерновые культуры.

Рис выращивают на затопленных рисовых полях, которые поглощают канцерогенные соединения, присутствующие в почве. Об этом сообщает Шеффилдский университет в Великобритании.

Загрязненные подземные воды считаются наибольшей угрозой для здоровья людей с точки зрения воздействия мышьяка, который используют в орошении риса.

Люди уже давно знают о токсичности мышьяка, но осознание той же опасности от употребления риса пришло совсем недавно. Во многих азиатских странах нет правил, которые бы устанавливали ограничения на неорганический мышьяк при потреблении риса.

Ученые провели новое исследование, которое показало, какие методы приготовления риса больше всего снижают содержание мышьяка и сохраняют его питательные вещества.

Они исследовали четыре процесса приготовления риса: с использованием немытого риса, промытого риса, предварительно замоченного риса и пропаренного риса.

Когда они проанализировали результаты, то обнаружили, что пропаривание снижает наибольшее количество мышьяка из риса, сохраняя при этом его питательные вещества.

Как правильно готовить рис?

Необходимо довести воду до кипения (четыре стакана воды на каждую чашку сырого риса).

Затем добавить рис и варить еще 5 минут.

После этого слейте воду, которая удалила большую часть мышьяка в рисе, и добавьте свежей воды (две чашки на каждую чашку риса).

Наконец, накройте рис крышкой и готовьте на слабом или среднем огне, пока вода не впитается.

По словам исследователей, этот метод приготовления удаляет около 54% неорганических соединений из коричневого риса и около 73% из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ - фосфора, калия, магния, цинка и марганца.

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