Ученые раскрыли влияние музыки на мозг человека: очень интересный феномен

Ученые раскрыли влияние музыки на мозг человека (коллаж: РБК-Украина)

Исследователи считают, что получать удовольствие от музыки могут все

Прослушивание музыки может быть интенсивным, даже эйфорическим опытом. Любимая мелодия, музыка, связанная с воспоминаниями, может вызвать холодок по спине. Это покалывающее ощущение холода удалось увидеть на сканировании мозга.

Ученые проанализировали паттерны мозговой активности, связанные с приятным музыкальным ознобом. Об этом сообщает издание Science Alert.

В этом исследовании ЭЭГ-прибор использовался для измерения волн электрической активности в мозге людей, когда они слушали музыку с наушниками. Исследовательская группа попросила 11 женщин и 7 мужчин (которые сказали, что они часто испытывают волны музыкального удовольствия) прослушать 15-минутную коллекцию 90-секундных музыкальных дорожек. Некоторые отрывки были взяты из любимой музыки участников, вызывающей озноб, а другие записи были отобраны исследователями.

Исследования показали, что музыкальный озноб возникает в две фазы: предвкушение перед пиком по мере нарастания музыки и нарастание удовольствия, за которым следует вторая фаза пика удовольствия.

18 любителей музыки в этом исследовании, подключенных к электроэнцефалограмме, сообщили, когда они почувствовали приближение холода. Было зарегистрировано более 300 случаев озноба, вызывающих мурашки по коже, каждый из которых длился в среднем около 9 секунд. По данным ЭЭГ их было куда больше.

Дальнейший анализ результатов ЭЭГ показал, что, когда участники испытывали озноб и их возбуждение увеличивалось, активность мозга также увеличивалась в префронтальной коре, передней доле мозга. Используя алгоритм, исследователи проследили эту активность на поверхности мозга вплоть до активации орбитофронтальной коры, области мозга, которая располагается над глазницами, интегрирует сенсорные переживания и обрабатывает эмоции. Активация этих областей мозга влияет на системы вознаграждения и высвобождение гормона дофамина.

"Музыкальное удовольствие - это очень интересный феномен, который заслуживает дальнейшего изучения, чтобы понять, почему музыка приносит пользу и почему музыка играет важную роль в жизни человека", - говорят исследователи.

Напомним, что ранее ученые изобрели цвет с необычными способностями.