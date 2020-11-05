Вчені назвали приховану небезпеку рису: як не нашкодити здоров'ю

Рис (фото: pixabay.com)

Експерти розповіли про те, як правильно потрібно готувати рис

Рис - один з найбільш широко використовуваних продуктів у всьому світі, але він містить також дуже багато миш'яку. Це пов'язано з тим, що рис поглинає приблизно в 10 разів більше токсичного неорганічного миш'яку, ніж інші зернові культури.

Рис вирощують на затоплених рисових полях, які поглинають канцерогенні сполуки, присутні в грунті. Про це повідомляє Шеффілдський університет у Великобританії.

Забруднені підземні води вважаються найбільшою загрозою для здоров'я людей з точки зору впливу миш'яку, який використовують при зрошенні рису.

Люди вже давно знають про токсичність миш'яку, але усвідомлення тієї ж небезпеки від вживання рису прийшло зовсім недавно. У багатьох азійських країнах немає правил, які б встановлювали обмеження на неорганічний миш'як при споживанні рису.

Вчені провели нове дослідження, яке показало, які методи приготування рису найбільше знижують вміст миш'яку і зберігають його поживні речовини.

Вони досліджували чотири процеси приготування рису: з використанням немитого рису, промитого рису, попередньо замоченого рису та пропареного рису.

Коли вони проаналізували результати, то виявили, що пропарювання знижує найбільшу кількість миш'яку з рису, зберігаючи при цьому його поживні речовини.

Як правильно готувати рис?

Необхідно довести воду до кипіння (чотири склянки води на кожну чашку сирого рису).

Потім додати рис і варити ще 5 хвилин.

Після цього злийте воду, яка видалила більшу частину миш'яку в рисі, і додайте свіжої води (дві чашки на кожну чашку рису).

Нарешті, накрийте рис кришкою і готуйте на слабкому або середньому вогні, поки вода не вбереться.

За словами дослідників, цей метод приготування видаляє близько 54% неорганічних сполук з коричневого рису і близько 73% з білого рису, зберігаючи при цьому найбільшу кількість поживних речовин - фосфору, калію, магнію, цинку і марганцю.

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