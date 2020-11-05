Вчені назвали приховану небезпеку рису: як не нашкодити здоров'ю

Експерти розповіли про те, як правильно потрібно готувати рис
Рис - один з найбільш широко використовуваних продуктів у всьому світі, але він містить також дуже багато миш'яку. Це пов'язано з тим, що рис поглинає приблизно в 10 разів більше токсичного неорганічного миш'яку, ніж інші зернові культури.
Рис вирощують на затоплених рисових полях, які поглинають канцерогенні сполуки, присутні в грунті. Про це повідомляє Шеффілдський університет у Великобританії.
Забруднені підземні води вважаються найбільшою загрозою для здоров'я людей з точки зору впливу миш'яку, який використовують при зрошенні рису.
Люди вже давно знають про токсичність миш'яку, але усвідомлення тієї ж небезпеки від вживання рису прийшло зовсім недавно. У багатьох азійських країнах немає правил, які б встановлювали обмеження на неорганічний миш'як при споживанні рису.
Вчені провели нове дослідження, яке показало, які методи приготування рису найбільше знижують вміст миш'яку і зберігають його поживні речовини.
Вони досліджували чотири процеси приготування рису: з використанням немитого рису, промитого рису, попередньо замоченого рису та пропареного рису.
Коли вони проаналізували результати, то виявили, що пропарювання знижує найбільшу кількість миш'яку з рису, зберігаючи при цьому його поживні речовини.
За словами дослідників, цей метод приготування видаляє близько 54% неорганічних сполук з коричневого рису і близько 73% з білого рису, зберігаючи при цьому найбільшу кількість поживних речовин - фосфору, калію, магнію, цинку і марганцю.
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