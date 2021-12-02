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Ученые назвали распространенную детскую привычку, которая может повреждать мозг

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 10:42
Ученые назвали распространенную детскую привычку, которая может повреждать мозг Фото: Ученые назвали опасную детскую привычку (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые назвали детскую привычку, которая может вызывать повреждение мозга. Особенно опасно это для детей старшего возраста.

Об этом пишет The Sun.

Речь идет о недостатке сна, из-за которого этот орган не успевает полноценно восстанавливаться.

Проблемы со сном испытывают многие дети. Позднее трудное засыпание (водички, "писать", кушать), ранее пробуждение, нагрузки по учебе - все это накапливается и может обернуться серьезными неприятностями.

Эксперты изучили данные более 5 тысяч детей

Исследование было проведено в Бостонской детской больнице (США). Ученые опросили 5500 родителей детей в возрасте от 9 до 11 лет о сне их детей.

Была изучена длительность сна, частота пробуждения, аномальное дыхание во время сна. Ответы сравнивали с результатами МРТ головного мозга детей в состоянии покоя.

В итоге выяснилось, что дети этой возрастной группы при недостатке сна имеют менее эффективный, гибкий и устойчивый мозг.

Также выяснилось, что дети с избыточным весом были более беспокойными и меньше спали.

Какие могут быть последствия

Эксперты пришли к выводу, что недостаток сна приводит к проблемам с запоминанием, трудностям с контролем поведения и эмоций.

Один из исследователей доктор Катерина Стамулис назвала ранний подростковый период "критическим временем в развитии мозга", когда полноценный отдых крайне важен для нормального развития мозга.

"Мы показали, что недостаток сна может иметь огромные последствия для когнитивного и психического здоровья", - заявила эксперт.

Сколько нужно спать детям в возрасте 9-11 лет

Медики рекомендуют детям из этой возрастной группы спать по 8-10 часов в сутки. Также крайне важно, чтобы в комнате не было душно и жарко, отсутствовали посторонние шумы (вроде телевизора), не было ярких источников света.

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