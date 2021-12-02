Ученые назвали распространенную детскую привычку, которая может повреждать мозг
Ученые назвали детскую привычку, которая может вызывать повреждение мозга. Особенно опасно это для детей старшего возраста.
Об этом пишет The Sun.
Речь идет о недостатке сна, из-за которого этот орган не успевает полноценно восстанавливаться.
Проблемы со сном испытывают многие дети. Позднее трудное засыпание (водички, "писать", кушать), ранее пробуждение, нагрузки по учебе - все это накапливается и может обернуться серьезными неприятностями.
Эксперты изучили данные более 5 тысяч детей
Исследование было проведено в Бостонской детской больнице (США). Ученые опросили 5500 родителей детей в возрасте от 9 до 11 лет о сне их детей.
Была изучена длительность сна, частота пробуждения, аномальное дыхание во время сна. Ответы сравнивали с результатами МРТ головного мозга детей в состоянии покоя.
В итоге выяснилось, что дети этой возрастной группы при недостатке сна имеют менее эффективный, гибкий и устойчивый мозг.
Также выяснилось, что дети с избыточным весом были более беспокойными и меньше спали.
Какие могут быть последствия
Эксперты пришли к выводу, что недостаток сна приводит к проблемам с запоминанием, трудностям с контролем поведения и эмоций.
Один из исследователей доктор Катерина Стамулис назвала ранний подростковый период "критическим временем в развитии мозга", когда полноценный отдых крайне важен для нормального развития мозга.
"Мы показали, что недостаток сна может иметь огромные последствия для когнитивного и психического здоровья", - заявила эксперт.
Сколько нужно спать детям в возрасте 9-11 лет
Медики рекомендуют детям из этой возрастной группы спать по 8-10 часов в сутки. Также крайне важно, чтобы в комнате не было душно и жарко, отсутствовали посторонние шумы (вроде телевизора), не было ярких источников света.
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