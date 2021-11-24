Медики признали этот напиток наихудшим для вашей кожи. Он вызывает раннее старение

Медики заявили про напиток, который может стать причиной раннего старения вашей кожи. Эксперты говорят, что если им злоупотреблять, не поможет ни один - даже самый лучший и супердорогой увлажняющий крем.

Речь идет об алкоголе в любой его форме. Дело в том, что спиртное воздействует на гидратацию и здоровье нашей печени. А это очень важные факторы здоровья кожи по мере того, как мы становимся старше.

Так, эксперт Эми Гудсон, автор книги "Пособие по спортивному питанию" говорит, что алкоголь может негативно повлиять на естественное увлажнение вашей кожи.

"С возрастом ваша кожа становится тоньше и суше (естественное старение), и внешние факторы могут ускорить это. Из-за эффекта обезвоживания алкоголя, он может способствовать старению кожи при употреблении в больших количествах с течением времени", - говорит эксперт.

Специалисты добавляют, что наихудшим напитком в данном случае являются алкогольные напитки с большим количеством добавленного сахара в ингредиентах. Ведь избыточное употребление сахара также относят к факторам раннего старения.

Кроме того алкоголь негативно влияет на нормальный сон, что тоже может стать причиной преждевременного увядания. Дело в том, что организм из-за отсутствия здорового сна со временем утрачивает способность полноценно восстанавливаться.

Замедлить процесс старения кожи помогут некоторые продукты

Медики говорят, что для того, чтобы дольше оставаться в отличной форме следует налегать на фрукты, жирную рыбу, натуральные соки, травяные чаи и пить воду в достаточном количестве.