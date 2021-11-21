Названа самая полезная рыба, которую обязательно нужно есть в холодное время года

Рыба - чрезвычайно полезный продукт, о котором часто забывают в своем рационе украинцы. По статистике, 40% жителей нашей страны почти не употребляют богатую белком, Омега-3 и Омега-6 кислотами пищу. Однако диетологи в один голос твердят - обязательно ешьте рыбные блюда, особенно когда на улице холодает.

Какую рыбу стоит ввести в рацион в осеннее время, пишет Е atthis .

Согласно выводам диетологов, самой полезной рыбой из недорогих сортов считается скумбрия.

Эксперты говорят, что употребление продукта стимулирует в организме выработку серотонина, который еще называют "гормоном радости". Наличие такой рыбы в рационе может улучшить настроение, уберечь от депрессии во время, когда солнца мало, дни короткие, а ночи морозные.

Ученые добавляют, что скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 жирных кислот среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 жира в 100 граммах.

"Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, могут помочь уменьшить хроническое воспаление и, в свою очередь, снизить риск серьезных заболеваний", - рассказывают ученые.

Особенно полезной является рыба для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистых заболеваний.

Какая рыба считается вредной?

Эксперты советуют отказаться от рыбы, которая хранилась ненадлежащим образом.

Например, Евгений Комаровский предостерегает покупать свежую рыбу "с рук". Врач считает, что главное здесь безопасность - а такой является рыба, которая была промышленно заморожена, то есть прошла процесс "глубокой заморозки".

Конечно же, не стоит злоупотреблять копченой и соленой рыбой - это вредно для почек и печени.