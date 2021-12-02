Вчені назвали поширену дитячу звичку, яка може пошкоджувати мозок

Вчені назвали дитячу звичку, яка може викликати пошкодження мозку. Особливо небезпечно це для дітей старшого віку.

Йдеться про нестачу сну, через який цей орган не встигає повноцінно відновлюватися.

Проблеми зі сном відчувають багато дітей. Пізніше важке засипання (водички, "пісяти", їсти), раніше пробудження, навантаження по навчанню - все це накопичується і може обернутися серйозними неприємностями.

Експерти вивчили дані понад 5 тисяч дітей

Дослідження було проведено в Бостонській дитячій лікарні (США). Вчені опитали 5500 батьків дітей у віці від 9 до 11 років про сон їхніх дітей.

Була вивчена тривалість сну, частота пробудження, аномальне дихання під час сну. Відповіді порівнювали з результатами МРТ головного мозку дітей у стані спокою.

У підсумку з'ясувалося, що діти цієї вікової групи при нестачі сну мають менш ефективний, гнучкий і стійкий мозок.

Також з'ясувалося, що діти з надмірною вагою були більш неспокійними і менше спали.

Які можуть бути наслідки

Експерти прийшли до висновку, що нестача сну призводить до проблем із запам'ятовуванням, труднощів з контролем поведінки і емоцій.

Один з дослідників доктор Катерина Стамуліс назвала ранній підлітковий період "критичним часом у розвитку мозку", коли повноцінний відпочинок вкрай важливий для нормального розвитку мозку.

"Ми показали, що нестача сну може мати величезні наслідки для когнітивного і психічного здоров'я", - заявила експерт.

Скільки потрібно спати дітям у віці 9-11 років

Медики рекомендують дітям з цієї вікової групи спати по 8-10 годин на добу. Також вкрай важливо, щоб в кімнаті не було душно і жарко, були відсутні сторонні шуми (на зразок телевізора), не було яскравих джерел світла.