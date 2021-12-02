ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені назвали поширену дитячу звичку, яка може пошкоджувати мозок

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 10:42
Вчені назвали поширену дитячу звичку, яка може пошкоджувати мозок Фото: Вчені назвали небезпечну дитячу звичку (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені назвали дитячу звичку, яка може викликати пошкодження мозку. Особливо небезпечно це для дітей старшого віку.

Про це пише The Sun.

Йдеться про нестачу сну, через який цей орган не встигає повноцінно відновлюватися.

Проблеми зі сном відчувають багато дітей. Пізніше важке засипання (водички, "пісяти", їсти), раніше пробудження, навантаження по навчанню - все це накопичується і може обернутися серйозними неприємностями.

Експерти вивчили дані понад 5 тисяч дітей

Дослідження було проведено в Бостонській дитячій лікарні (США). Вчені опитали 5500 батьків дітей у віці від 9 до 11 років про сон їхніх дітей.

Була вивчена тривалість сну, частота пробудження, аномальне дихання під час сну. Відповіді порівнювали з результатами МРТ головного мозку дітей у стані спокою.

У підсумку з'ясувалося, що діти цієї вікової групи при нестачі сну мають менш ефективний, гнучкий і стійкий мозок.

Також з'ясувалося, що діти з надмірною вагою були більш неспокійними і менше спали.

Які можуть бути наслідки

Експерти прийшли до висновку, що нестача сну призводить до проблем із запам'ятовуванням, труднощів з контролем поведінки і емоцій.

Один з дослідників доктор Катерина Стамуліс назвала ранній підлітковий період "критичним часом у розвитку мозку", коли повноцінний відпочинок вкрай важливий для нормального розвитку мозку.

"Ми показали, що нестача сну може мати величезні наслідки для когнітивного і психічного здоров'я", - заявила експерт.

Скільки потрібно спати дітям у віці 9-11 років

Медики рекомендують дітям з цієї вікової групи спати по 8-10 годин на добу. Також вкрай важливо, щоб в кімнаті не було душно і жарко, були відсутні сторонні шуми (на зразок телевізора), не було яскравих джерел світла.

Раніше ми писали, що медики назвали напій, який викликає раннє старіння шкіри.

Також лікарі назвали найкориснішу рибу, яку потрібно обов'язково їсти в холодну пору року.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку
​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку