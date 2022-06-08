Ученые назвали продукты, которые повышают риск потери зрения: от чего отказаться

От проблем со зрением, особенно связанных с возрастными изменениями, никто не застрахован. Поэтому важно позаботиться о здоровье глаз.
Эксперты назвали семь продуктов, которые могут повлечь потерю зрения, сообщает Express.
По словам ученых, правильное питание поможет сохранить зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз.
Врачи рассказали, что чрезмерное употребление жирной пищи повышает риск развития прогрессирующей возрастной молекулярной деградации.
Согласно результатам исследования, растительные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры наравне с линолевой кислотой негативно влияют на здоровье глаз.
Ученые рекомендуют исключить из рациона такие продукты, как маргарин, шоколад, торты, пирожные, печенье, чипсы, картофель фри, а также арахисовое масло.
Кроме того, эксперты советуют употреблять рыбу и яйца. Все потому, что в них содержатся полезные вещества, которые снижают риск развития глаукомы.
Также необходимо следовать следующим рекомендациям:
Ранее ученые называли признак в глазах, которые сигнализируют о риске преждевременной смерти.
Также мы называли симптомы и ощущения в глазах, которые могут указывать на рак.