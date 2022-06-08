Вчені назвали продукти, які підвищують ризик втрати зору: від чого відмовитись

Від проблем із зором, особливо пов’язаних із віковими змінами, ніхто не застрахований. Тому важливо подбати про здоров’я очей.
Експерти назвали сім продуктів, які можуть спричинити втрату зору, повідомляє Express.
За словами вчених, правильне харчування допоможе зберегти зір та знизити ризик розвитку серйозних захворювань очей.
Лікарі розповіли, що надмірне вживання жирної їжі підвищує ризик розвитку прогресуючої вікової молекулярної деградації.
Згідно з результатами дослідження, рослинні, мононенасичені та поліненасичені жири нарівні з лінолевою кислотою негативно впливають на здоров’я очей.
Вчені рекомендують виключити з раціону такі продукти, як маргарин, шоколад, торти, тістечка, печиво, чіпси, картоплю фрі, а також арахісове масло.
Окрім того, експерти радять вживати рибу та яйця. Все тому, що в них містяться корисні речовини, які знижують ризик розвитку глаукоми.
Також необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:
Раніше вчені називали ознаку в очах, які сигналізують про ризик передчасної смерті.
Також ми називали симптоми і відчуття в очах, які можуть вказувати на рак.